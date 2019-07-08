Красиво жить не запретишь! В Эстонии разом заметили 28 дорогущих Ferrari

Зритель передачи Kuuuurija прислал фотографию, сделанную в Таллиннском порту, пишет Kuuuurija.postimees.ee. А если быть более точным, то грузовики с платформами, на котором разместились эти дорогие автомобили. Числом не менее 28.
С учетом средней цены за такую «игрушку» 100 000 евро, это очень дорогой и уникальный груз.
Kuuuurija не знает, куда дальше отправятся эти машины. Может, эстонским олигархам, может, проследуют транзитом через нашу страну. Если кто-то обладает информацией, сообщайте на электронный адрес: vihje@kuuuurija.ee