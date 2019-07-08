Где живет Алсу: неимоверный особняк на Рублевском шоссе в Москве

Многим интересно посмотреть на дом Алсу. Похвастаться Алсу действительно есть чем: в ее собственности квартира на Никитском бульваре и в Триумф-Паласе, апартаменты в Лондоне, домик в Подмосковье, поместье в Крыму и, конечно, роскошный особняк на Рублевке.

Коттедж Алсу и ее супруга Яна в престижном районе всколыхнул общественность. На постройку этой недвижимости молодые решились после рождения детей, чтобы у них был простор для игр на свежем воздухе. Поговаривают, что во время строительства дом даже несколько раз сносили: настолько придирчивыми были знаменитые супруги.

Но результат поразил в итоге своим размахом: мраморные полы, хрустальные люстры, мебель из лучших пород древесины, антиквариат и прочие детали впечатляют. Коттедж площадью четыре тысячи м2 был возведен именитыми строителями, архитекторами, дизайнерами. Но последнее слово всё равно было за Алсу.

Чего только стоит проект с бассейном с панорамными окнами. Иллюзия дворца королевы создается для хозяев и гостей сама собой: оригинальная лепнина тонкой работы на стенах, многоярусные люстры из хрусталя, дорогой текстиль и эксклюзивная меблировка делают свое дело. Завершают шикарную обстановку мраморные полы. Старинные и ценные вещи расположены повсюду: на стенах — картины, на полочках — статуэтки, на полу — мебель из карельской березы и красного дерева.