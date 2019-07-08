Семь продуктов, которые делают нас глупее - в прямом смысле слова

Тем, кто хочет поддерживать свой мозг в активном состоянии, а также заботится о профилактике деменции, важно не только постоянно упражнять его, но и правильно кормить. Как ни странно, есть довольно много продуктов, регулярное употребление которых делает нас глупее — в прямом смысле этого слова. Проверьте, нет ли их в вашем рационе — и как можно скорее выбросьте их!

Растительные масла

Все еще жарите на подсолнечном или рапсовом масле и уверены, что это полезнее, чем на сливочном? Тогда мы идем к вам! Исследование, проведенное в 2017 году, подтвердило прямую связь между регулярным употребление масла с высоким содержанием жирной кислоты омеги-6 (подсолнечное и рапсовое масло в списке) и повышенным риском развития нарушений памяти болезни Альцгеймера. Ешьте оливковое масло, а для горячих блюд лучше используйте животные жиры.

Тунец

Тунец и рыба-меч — чемпионы среди рыб по содержанию ртути. Этот элемент способен накапливаться в организме человека, а его повышенные дозы опасны для здоровья мозга. Так, исследователи из Университета Южной Флориды (США) выяснили, что у людей с высоким содержанием ртути в крови, когнитивные функции мозга ниже на пять процентов. Согласитесь, это непозволительно много!

Еда, приготовленная во фритюре

Во-первых, при ее изготовлении, скорее всего, используется подсолнечное или рапсовое масло. А, во‑вторых, такая жирная еда ведет к развитию воспалительных процессов в мозге. Хотите оставаться умными и активными? Готовьте еду на гриле, запекайте, тушите — но не жарьте.

Сладкие напитки

Сладкое полезно для мозга? Не все так однозначно. Регулярное употребление сладкой газировки, соков и даже обычного чая с сахаром, может быть, и дает кратковременное увеличение энергии и повышает мозговую активность, но расплачиваться приходится повышенным риском воспалительных процессов. А вот они в свою очередь приводят к снижению когнитивных функций и даже деменции. Пока не поздно, переходите на чай без сахара.

Трансжиры

Если бы проводился конкурс на звание самого вредного продукта, трансжиры выиграли бы его с легкостью и получили гран-при. Практически все системы нашего тела страдают, когда мы едим продукты с высоким содержанием трансжиров, и мозг не исключение. Риск болезни Альцгеймера повышается, когда мы едим что-то жирное и вредное — помните об этом.

Алкоголь

По словам исследователей, нет абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя. Даже бокал красного вина в неделю в итоге может нанести вред. И, разумеется, категорически не стоит употреблять алкоголь в больших дозах: это опасно для структуры мозга и может нарушить его функционирование, в том числе необратимо. Чем больше мы пьем, тем хуже работает наш мозг — увы.

Фастфуд