Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе

В 2004 году Альбина Джанабаева, работавшая бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе, родила сына Константина и ушла в декрет. Тогда никто не подозревал, что у артистов начался тайный роман, а отцом мальчика стал Валерий. Пара многое пережила, прежде чем воссоединиться. Лишь в 2014-м Меладзе официально развелся и смог открыто заявить о чувствах к Альбине. У влюбленных растет и второй сын Лука.

Несмотря на расставание, бывшая супруга музыканта Ирина наладила с Валерием общение ради детей: три дочери исполнителя от первого брака приняли выбор отца и общаются с братьями. Но для поклонников личная жизнь сыновей артиста остается загадкой. Меладзе и Джанабаева до сих пор не публикуют в социальных сетях фотографии детей, на которых можно отчетливо рассмотреть их лица. Подписчики видели лишь размытые снимки с тренировок Кости. Но вчера Альбина поделилась редким кадром из отпуска: певица наслаждается отдыхом на Лазурном берегу Франции вместе с Константином. На фото они запечатлены на прогулочном катере.

«15-летний капитан»,

— окрестила сына звезда.

Снимок стал поводом для дискуссии подписчиков, которые стали спорить, на кого же похож подросток. «Костя такой уже жених, так вырос, не верится. Помню его еще маленьким», — писали знакомые Джанабаевой. «Ваши черты у ребенка, не Валерия», — заключили пользователи.