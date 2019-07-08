Как газировка убивает организм женщин и мужчин

В своем исследовании эксперты опирались на данные 118 363 человек, собранные за 28 лет. Раз в два года участникам исследования приходилось отвечать на вопросы, касающиеся их образа жизни и здоровья. Анализируя данные, медики заметили, что риск внезапной смерти возрастал в случае злоупотребления газировкой.

Установлено, что у людей, которые позволяют себе выпивать порядка одной-четырех порций напитков с содержанием сахара в течение месяца, риск преждевременной смерти возрастает на один процент. Если речь идет о приеме двух-шести порций газировки в неделю, то риск повышается до шести процентов. А если человек позволяет себе «баловаться» газировкой каждый день, то риск умереть раньше времени достигает 14 и 21 процентоав случае приема одного или двух (и более) видов газировки соответственно.

Усугубить ситуацию и приблизить день Х, по словам ученых, могут проблемы с сердцем. Всего две порции газировки в день способны повысить вероятность умереть раньше времени на 31%. Прием дополнительных порций повышает этот показатель на десять процентов.

Ученые также заметили необычную закономерность. Оказывается, больше всех в этом вопросе рискуют женщины, нежели представители сильного пола. С чем это связано, представители научного мира объяснить не могут. Еще один момент, который заставляет задуматься, касается отказа от газировки в пользу ее заменителей.