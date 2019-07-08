«Вы же мать!»: Модель Перминова шокировала фанатов эротическим фото

Российская топ-модель Елена Перминова снялась в Париже в откровенной фотосессии. 32-летняя мать троих детей опубликовала снимок, где предстала перед подписчиками абсолютно голой, лишь немного прикрыв тело белым халатом. Поклонники Елены поражены прекрасной фигурой многодетной мамы. Хейтеры, напротив, возмущены провокационным фото.

«Почему бы и нет! В мои 70 это будет уже не очень актуально. Если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца», — написала в посте топ-модель.

При этом Елена Перминова фотографировалась прямо перед открытым окном.

«Соседям напротив повезло!» — пошутили подписчики.

Модель Елена Перминова ФОТО: Instagram

В целом, все комментарии сводятся к эпитетам восхваляющим красоту тела модели. Однако члены группировки «Яжмать» не дремлют. Хейтеры в очередной раз намекнули модели, что взрослой женщине, воспитывающей троих детей, стоит вести себя поскромнее. «Лена, вы же мать! Неужели вам не стыдно?!» — возмутились хейтеры.