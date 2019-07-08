Рэпер L'One подал в суд на Black Star

Рэпер со скандалом расстался с лейблом Тимати Black Star. Теперь L'One хочет доказать в суде, что песни, выпущенные в период их сотрудничества, должны остаться у него, а не у музыкальной компании, пишет Стархит.
Рэпер L'One выпустил альбом «Панагея», когда был еще в составе артистов лейбла Black Star. Вскоре он заявил, что уходит из компании. Однако у Тимати не все так просто: очень часто при рассторжении контракта артисты не могут пользоваться своим псевдонимом и пытаются судиться с экс-продюсерами. L'One, чье настоящее имя Левон Горозия, отправился в суд, чтобы отстоять имя и права на песни.
5 июля он подал иск, по которому ответчиком выступают генеральный директор Black Star Павел Курьянов и Тимати. Горозия предупреждал, что будет бороться за свои права. Еще около недели назад он сообщил подписчиками, что уже обратился к юристам.
«Я не сижу сложа руки. Помимо подготовки к следующему шагу в нашем споре с компанией, я со своей командой закладываю фундамент нового офиса и начинаю запись нового материала. Так получилось, что все альбомы я написал и для себя тоже. Сдаться и сидеть, ждать у моря погоды — не в моих правилах. Я меньше всего хочу/хотел, чтобы все превратилось в балаган, поэтому на данном этапе не даю комментариев. Свои вопросы можете адресовать команде юристов, которые будут представлять мои интересы в суде»,
— отметил L'One.
Ранее Тимати пробовал унизить бывшего подопечного и публично комментировал желание рэпера идти в суд. Black Star уже тогда была готова разбираться с Левоном с привлечением юристов.
«Кто тебе хочет закрыть рот? Уточни, пожалуйста. Какой секретной информацией ты обладаешь? Не смеши. Подписывая контракт, ты читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, — собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И еще! у тебя никто ничего не забрал. Это априори не твое, Лева. Ты просто этого так и не понял»,
— отметил тогда Юнусов.
L'One пытается отсудить псевдоним, под которым его знают во многих городах России и ближнего зарубежья. К тому же 31-летнему рэперу надо много работать, ведь у него растут двое детей. Младший ребенок родился у Левона и его супруги Анны в апреле этого года. Жена музыканта посвящает все время заботе о малышах. Старший наследник Левона Михаил появился на свет в 2013 году.