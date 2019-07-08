Норвежский остров хочет стать первой в мире зоной без времени. И вот почему...

Некоторые из 350 жителей острова Соммарёй — к западу от города Тромсё и к северу от Полярного круга — развернули кампанию за объявление острова первой в мире «безвременной зоной».

Они призывают отказаться от фиксированного рабочего времени и позволить жителям острова «делать что хочется и когда хочется», потому что у островитян особые отношения с временем.

Зимой остров на два полных месяца погружается в темноту, а летом солнце светит 24 часа в сутки — на Соммарёе солнце не заходит с 18 мая и зайдёт не раньше 26 июля.

«Как можно определить время летом, если нет ночи? Именно поэтому мы за это взялись!» — пишут активисты на странице Time-Free Zone в Facebook.

Здесь, в безвременной зоне Соммарёй, мы наслаждаемся каждой минутой полуночного солнца. И да, выпить кофе с друзьями на берегу в 2 часа утра — обычное дело...

На прошлой неделе активисты вручили петицию местному члену парламента Кенту Гудмундсену.

В марте Европарламент проголосовал за отмену перевода часов летом — хотя каждая страна теперь должна самостоятельно решить, оставлять ли у себя летнее или зимнее время, — и Норвегия подумывает последовать этому примеру.

ФОТО: JAN MORTEN BJOERNBAKK / AFP

В интервью журналистам Гудмундсен сказал, что идея о безвременной зоне «звучит очень интересно» и что правительству следует задуматься над ней в качестве альтернативы зимнему или летнему времени.