Норвежский остров хочет стать первой в мире зоной без времени. И вот почему...
Жители маленького норвежского острова надеются перехитрить часы и компенсировать потерянное в зимние месяцы время путем полного отказа от времени как такового.
Некоторые из 350 жителей острова Соммарёй — к западу от города Тромсё и к северу от Полярного круга — развернули кампанию за объявление острова первой в мире «безвременной зоной».
Они призывают отказаться от фиксированного рабочего времени и позволить жителям острова «делать что хочется и когда хочется», потому что у островитян особые отношения с временем.
Зимой остров на два полных месяца погружается в темноту, а летом солнце светит 24 часа в сутки — на Соммарёе солнце не заходит с 18 мая и зайдёт не раньше 26 июля.
«Как можно определить время летом, если нет ночи? Именно поэтому мы за это взялись!» — пишут активисты на странице Time-Free Zone в Facebook.
Здесь, в безвременной зоне Соммарёй, мы наслаждаемся каждой минутой полуночного солнца. И да, выпить кофе с друзьями на берегу в 2 часа утра — обычное дело...
На прошлой неделе активисты вручили петицию местному члену парламента Кенту Гудмундсену.
В марте Европарламент проголосовал за отмену перевода часов летом — хотя каждая страна теперь должна самостоятельно решить, оставлять ли у себя летнее или зимнее время, — и Норвегия подумывает последовать этому примеру.
В интервью журналистам Гудмундсен сказал, что идея о безвременной зоне «звучит очень интересно» и что правительству следует задуматься над ней в качестве альтернативы зимнему или летнему времени.
Тем временем гости острова с восторгом приняли эту идею — многие оставляют свои наручные часы на мосту, ведущем на Соммарёй, подобно тому, как любовники по всему миру вешают на мосты замочки.