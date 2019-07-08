Насколько опасен ваш красивый загар: десять пугающих фото под ультрафиолетом

Пьер-Луи Феррер снимает портреты, по которым можно изучать воздействие солнечных лучей на кожные покровы.
Французский фотограф Пьер-Луи Феррер снимает портреты обычных людей. Но в ультрафиолете их облик немного отличаетсяот привычного.
После специальной обработки фотографий становится видна пигментация, возникающая на человеческой коже под воздействием солнечных лучей.
Ни у одного из героев съёмки не было веснушек, но эксперимент показал, что реальное положение дел не всегда соответствует нашим представлениям.
Я хотел показать то, что скрыто от наших глаз. Мы — это не только то, что мы видим. Когда они видели свои УФ-портреты, то удивлялись так, будто впервые за долгие годы посмотрели в зеркало,
— вспоминает Феррер.
Проект Феррера представляет собой серию диптихов: каждый портрет сопровождается увеличенным снимком отдельной части тела.
Феррер снимал в основном членов своей семьи и друзей.
Семь лет назад я начал экспериментировать с инфракрасной съёмкой, а ультрафиолет открыл для себя всего два года назад. Главное, чего мне удалось добиться, — я помог этим людям взглянуть на себя по-новому,
— говорит Феррер.