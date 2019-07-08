Курьезное видео: ведущие пережили землетрясение в прямом эфире

В пятницу вечером, 5 июля, из-за сильного землетрясения на юге Калифорнии ведущие новостей американского канала KCAL9 были вынуждены прервать выпуск в прямом эфире. Видео было опубликовано на YouTube-канале CBS Los Angeles.

"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", – говорится в сообщении.

Так, 5 июля эпицентр подземных толчков находился вблизи города Риджкрест за 240 километров от Лос-Анджелеса. Из-за оперативного срабатывания системы предупреждения власть была готова к новому землетрясению.