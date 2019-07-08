Пн, 8.07.2019
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  • Курьезное видео: ведущие пережили землетрясение в прямом эфире

Курьезное видео: ведущие пережили землетрясение в прямом эфире

ФОТО: скриншот

В Южной Калифорнии из-за мощнейшего за последние 20 лет землетрясения было объявлено чрезвычайное положение, пишет Сегодня.

В пятницу вечером, 5 июля, из-за сильного землетрясения на юге Калифорнии ведущие новостей американского канала KCAL9 были вынуждены прервать выпуск в прямом эфире. Видео было опубликовано на YouTube-канале CBS Los Angeles.

"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", – говорится в сообщении. 

Так, 5 июля эпицентр подземных толчков находился вблизи города Риджкрест за 240 километров от Лос-Анджелеса. Из-за оперативного срабатывания системы предупреждения власть была готова к новому землетрясению.

Отметим, что в Южной Калифорнии из-за мощнейшего за последние 20 лет землетрясения было объявлено чрезвычайное положение. В результате разгулявшейся стихии были госпитализированы 15 человек.

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