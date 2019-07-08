Фото читателя: чайка устроила переполох на площади Вабадузе

7 июля в Таллинне на площади Вабадузе на большом экране проходила трансляция Певческого праздника. На совместный просмотр собрались сотни жителей и гостей столицы, а также одна попавшая в беду чайка...
По словам читателя, который поделился с редакцией снимками, чайка получила тепловой удар, что, впрочем, звучит не очень правдоподобно, ведь вчера в Таллинне температура воздуха была около 17-и градусов.
Представитель Спасательного департамента подтвердил, что спасатели забрали с площади Вабадузе пострадавшую чайку, однако никакой информации о том, что именно произошло с птицей, пока нет.