Пн, 8.07.2019
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  • Фото читателя: чайка устроила переполох на площади Вабадузе

Фото читателя: чайка устроила переполох на площади Вабадузе

7 июля в Таллинне на площади Вабадузе на большом экране проходила трансляция Певческого праздника. На совместный просмотр собрались сотни жителей и гостей столицы, а также одна попавшая в беду чайка...

По словам читателя, который поделился с редакцией снимками, чайка получила тепловой удар, что, впрочем, звучит не очень правдоподобно, ведь вчера в Таллинне температура воздуха была около 17-и градусов. 

Представитель Спасательного департамента подтвердил, что спасатели забрали с площади Вабадузе пострадавшую чайку, однако никакой информации о том, что именно произошло с птицей, пока нет. 

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