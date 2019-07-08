«Просто бомба»: Равшана Куркова похвасталась длинными ногами в мини-шортах

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова, известная по фильмам «Нереальная любовь» и «Балканский рубеж», отправилась на отдых Турцию, где уже сделала несколько фотографий на фоне местных пейзажей. Снимками со своего путешествия звезда поделилась в Instagram.

Особое внимание подписчиков привлекло фото, на котором теледива позирует довольно в соблазнительном наряде: в мини-шортах и ярко-синем топе. Откровенные снимки для соцсетей Курковой — редкость. Как пишет Teleprogramma.pro, девушка обычно выбирает для выхода в свет довольно сдержанные платья и старается не заострять внимание на своей фигуре. Потому увидеть звезду в коротких шортах, подчеркивающих ее длинные ноги, фанатам было особенно неожиданно и приятно.