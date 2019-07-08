Пн, 8.07.2019
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«Просто бомба»: Равшана Куркова похвасталась длинными ногами в мини-шортах

Равшана Куркова

ФОТО: Instagram

Актриса опубликовала на своей странице Instagram фото, сделанное на фоне морского побережья в Турции.

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова, известная по фильмам «Нереальная любовь» и «Балканский рубеж», отправилась на отдых Турцию, где уже сделала несколько фотографий на фоне местных пейзажей. Снимками со своего путешествия звезда поделилась в Instagram.

Особое внимание подписчиков привлекло фото, на котором теледива позирует довольно в соблазнительном наряде: в мини-шортах и ярко-синем топе. Откровенные снимки для соцсетей Курковой — редкость. Как пишет Teleprogramma.pro, девушка обычно выбирает для выхода в свет довольно сдержанные платья и старается не заострять внимание на своей фигуре. Потому увидеть звезду в коротких шортах, подчеркивающих ее длинные ноги, фанатам было особенно неожиданно и приятно.

Равшана Куркова

ФОТО: Instagram

Пользователи не скупились на комплименты и оставили под публикацией множество восторженных комментариев

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