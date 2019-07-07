Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Камерон прославился еще в девять лет, сыграв в нашумевшем фильме ужасов «Зеркала», после еще нескольких картин его пригласили принять участие в сериале «Джесси» на канале Disney. Сериал принес большую славу юному актеру и восемь миллионов подписчиков в соцсетях. У Камерона были большие планы на будущее: в ближайшее время он должен был начать сотрудничество с HBO.