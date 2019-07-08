Пьяный загул Ксении Бородиной с подругами в Италии попал на видео

А недавно она поделилась новым видео, на котором удивила Сеть знанием итальянского языка. Телезвезда взяла заказ у детей, сказав несколько фраз по-итальянски, даже не задумываясь. То, что Ксения может говорить на итальянском как на родном русском, сильно впечатлило поклонников.

Однако последующий инцидент, который появился на Youtube, сильно испортил впечатление от «интеллигентного» образа Бородиной. На выложенном в Сеть ролике телеведущая отдыхает вместе с подругами.

К слову, Ксения не единожды публиковала свои алкогольные «трипы» в Instagram, однако теперь она опозорилась за границей. В кадре можно наблюдать, что девушка совместно с подругами отправилась в ночной клуб или бар. И если поначалу отдых напоминал посиделки приличных людей, однако после возлияния - бутылки с алкоголем появляются на видео - Бородина с подружками пошли вразнос.

Сначала девицы плясали на столах и задирали платье, снимая себя на камеру, а когда в баре заиграл гимн России, изрядно развеселившиеся подруги попытались перепеть его своим пьяным голосом.

За кадром слышен голос Бородиной, спрашивающей танцующую подругу: «У вас что, платья одинаковые?». Видимо ни на чем другом теледива на тот момент сконцентрироваться не смогла.