«Сил уже нет»: изможденная Лера Кудрявцева призналась, что неизлечимо больна

Она уже успела пройти обследования и обращалась к самым разным медицинским специалистам и даже решила прибегнуть и к нетрадиционным методам лечения, потому что боль не утихала.

«Помогите найти бабку, которая пошепчет, и головная боль пройдет. Сил нет больше, умоляю, не надо рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду. Прошла все уже, мне кажется, от неврологов в Германии, остеопатов и нитки на башке. Сил нет, дайте бабку – говоруху или как они там называются», - писала год назад она, обращаясь к поклонникам в соцсетях.

Спустя год ее состояние не улучшилось. Недавно Кудрявцева опубликовала новый пост, в котором жалуется на ту же проблему и просит о помощи. «Ребята, хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину? Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать!», – написала 48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ.

СМИ и поклонники увидели в этом связь с судьбой Жанны Фриске, которая поначалу также жаловалась не непроходящую головную боль во время беременности.

Алика Смехова посоветовала ведущей сначала сделать МРТ, а уже затем искать специалиста, с ее мнением согласились многие пользователи. А Анфиса Чехова, которая много лет дружит с Кудрявцевой, дала ей совет поискать врача за рубежом.