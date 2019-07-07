Фотофакт: тысячи участников Певческого праздника плевали на правила и припарковали автомобили прямо на газонах

Жители Ласнамяэ в шоке. Зеленые газоны возле домов на улицах Яана Коорти и Смуули полны припаркованных с нарушением всех правил автомобилей. В обычные дни, как мы знаем, парковка на газонах строго запрещена, а нарушителям выписываются штрафы.

Сотни машин припаркованы на газонах ФОТО: Эдгар Гергель

Почему же в день Певческого праздника люди позволяют себе грубо нарушать закон и уничтожать природу? И где наши доблестные блюстители порядка? Никого не видно.

Сотни машин припаркованы на газонах ФОТО: Эдгар Гергель

Более того, как рассказал один из возмущенных жителей Ласнамяэ, многие автомобилисты просто нагло едут по встречке, создавая аварийные ситуации. Некоторые жители района жалуются в соцсетях, что из-за припаркованных беспорядочно чужих машин они не могут спокойно подъехать к своим домам.