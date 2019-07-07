Фотофакт: тысячи участников Певческого праздника плевали на правила и припарковали автомобили прямо на газонах
Певческий праздник - событие, безусловно, грандиозное. И некоторые считают, что это событие напрочь отметает соблюдение законов, действующих остальные 364 дня в году.
Жители Ласнамяэ в шоке. Зеленые газоны возле домов на улицах Яана Коорти и Смуули полны припаркованных с нарушением всех правил автомобилей. В обычные дни, как мы знаем, парковка на газонах строго запрещена, а нарушителям выписываются штрафы.
Почему же в день Певческого праздника люди позволяют себе грубо нарушать закон и уничтожать природу? И где наши доблестные блюстители порядка? Никого не видно.
Более того, как рассказал один из возмущенных жителей Ласнамяэ, многие автомобилисты просто нагло едут по встречке, создавая аварийные ситуации. Некоторые жители района жалуются в соцсетях, что из-за припаркованных беспорядочно чужих машин они не могут спокойно подъехать к своим домам.
Положат ли конец этому беспределу? Или наши законы работают избирательно?