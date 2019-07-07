Вс, 7.07.2019
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  • Фотофакт: тысячи участников Певческого праздника плевали на правила и припарковали автомобили прямо на газонах

Фотофакт: тысячи участников Певческого праздника плевали на правила и припарковали автомобили прямо на газонах
Это беспредел!

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Певческий праздник - событие, безусловно, грандиозное. И некоторые считают, что это событие напрочь отметает соблюдение законов, действующих остальные 364 дня в году.

Жители Ласнамяэ в шоке. Зеленые газоны возле домов на улицах Яана Коорти и Смуули полны припаркованных с нарушением всех правил автомобилей. В обычные дни, как мы знаем, парковка на газонах строго запрещена, а нарушителям выписываются штрафы.

Сотни машин припаркованы на газонах

ФОТО: Эдгар Гергель

Почему же в день Певческого праздника люди позволяют себе грубо нарушать закон и уничтожать природу? И где наши доблестные блюстители порядка? Никого не видно.

Сотни машин припаркованы на газонах

ФОТО: Эдгар Гергель

Более того, как рассказал один из возмущенных жителей Ласнамяэ, многие автомобилисты просто нагло едут по встречке, создавая аварийные ситуации. Некоторые жители района жалуются в соцсетях, что из-за припаркованных беспорядочно чужих машин они не могут спокойно подъехать к своим домам.

Положат ли конец этому беспределу? Или наши законы работают избирательно?

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