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  • Вау! На это можно смотреть вечно: секс-бомба Яна Кошкина открывает грудью бутылку

Вау! На это можно смотреть вечно: секс-бомба Яна Кошкина открывает грудью бутылку

Яна Кошкина

ФОТО: Instagram

29-летняя Яна Кошкина присоединилась к мировому челленджу. Российская актриса и телеведущая открыла бутылку без помощи рук, пишет Cosmo.

Яна известна телезрителям по роли любовницы мэра в сериале «Домашний арест». Кошкина снялась и в других популярных фильмах, а также многих шоу Первого канала и ТНТ.

Брюнетка гордится своим выдающимся бюстом. Из-за него Яну назвали секс-символом российского телевидения. Девушка решила доказать, что способна творить своей грудью чудеса.

Яна Кошкина
Яна Кошкина
instagram.com/yana_koshkina_official

Кошкина приняла участие в «бутылочном челлендже». Актриса сняла впечатляющее видео: она сбивает грудью крышку бутылки.

«А вот и мой ответ Джейсону Стейтему!» — заявила россиянка. Она добавила, что передала эстафету хоккеисту ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову.

Поклонников Кошкиной восхитил ролик. «Зачетная провокация», «На это можно смотреть вечно», «Захотелось быть пробкой», — написали фолловеры.

Одна из фанаток Яны задалась вопросом, сможет ли сделать такой трюк самая известная в России поющая телеведущая. «Я представляю, как Бузова бы исполнила так челлендж», — отметила она.

Яна Кошкина на отдыхе
Яна Кошкина на отдыхе
instagram.com/yana_koshkina_official

Первой из знаменитых россиянок выполнила трюк Анастасия Волочкова. Она открыла бутылку грациозным взмахом ноги.

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