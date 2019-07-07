Спите с кошкой в одной кровати? Ждите беды

Медики считают, что любимый питомец ни в коем случае не должен появляться в кровати хозяина. Это чревато для последнего серьезными заболеваниями.
- Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае, - заявил aif.ru доктор Сергей Агапкин.
Как выяснили ученые из копенгагенской университетской больницы, кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondi, он повышает риск развития у человека шизофрении вдвое.
Кроме того, кошки опасны для беременных женщин. Не сами они, а их фекалии, которые могут стать причиной развития токсиплазмоза. Так что домашние питомцы должны содержаться в идеальной чистоте и иметь свое спальное место.