Вс, 7.07.2019
Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Спите с кошкой в одной кровати? Ждите беды

Спите с кошкой в одной кровати? Ждите беды

Кошка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

Медики считают, что любимый питомец ни в коем случае не должен появляться в кровати хозяина. Это чревато для последнего серьезными заболеваниями.

Пригреть кошку на своей кровати, наверно, хочет каждый хозяин. Однако делать этого совершенно точно не стоит. Даже домашние котики могут таить серьезную опасность для человека,

- Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае, - заявил aif.ru доктор Сергей Агапкин.

Как выяснили ученые из копенгагенской университетской больницы, кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondi, он повышает риск развития у человека шизофрении вдвое.

Кроме того, кошки опасны для беременных женщин. Не сами они, а их фекалии, которые могут стать причиной развития токсиплазмоза. Так что домашние питомцы должны содержаться в идеальной чистоте и иметь свое спальное место.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ