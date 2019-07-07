Спите с кошкой в одной кровати? Ждите беды

Пригреть кошку на своей кровати, наверно, хочет каждый хозяин. Однако делать этого совершенно точно не стоит. Даже домашние котики могут таить серьезную опасность для человека,

- Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае, - заявил aif.ru доктор Сергей Агапкин.

Как выяснили ученые из копенгагенской университетской больницы, кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondi, он повышает риск развития у человека шизофрении вдвое.