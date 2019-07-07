Ольга Бузова начинала карьеру с работы проституткой, утверждает блогер Лена Миро

Скандальный российский блогер Елена Миро отреагировала на присуждение Ирине Бузовой титула «Мать года», сообщает «Экспресс-газета».
33-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова начинала свою карьеру, работая проституткой. По крайней мере, так утверждает скандальный блогер Лена Миро. Поводом для разоблачений послужило награждение Ирины Бузовой титулом «Мать года». Лена Миро высмеяла данное решение. «Какое правильное определение можно дать женщине, чья дочь, сбежав из дома, начала трудовую карьеру проституткой и стала в итоге посмешищем всей страны? Я бы назвала ее мать-перемать. И не только года, но десятилетия», — написала Миро в своем «Живом журнале».
Припомнила обозревательница и участие Бузовой в проекте «Дом-2». Как указывает Лена Миро, там над будущей «звездой» смеялись «даже коллеги по притону». «Ольга совокуплялась на камеру. Устраивала истерики. Показывала свои интеллектуальные способности (постоянно тупила), да с таким успехом, что над ней ржали даже коллеги по притону — люди тоже, знаете ли, не очень умные», — пишет Миро.
По мнению блогера, настоящая мать должна дать своим детям хорошее воспитание и образование, научить умению любить и быть любимой, а также хорошим манерам. Однако у Ольги Бузовой все вышеперечисленное отсутствует.