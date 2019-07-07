Ольга Бузова начинала карьеру с работы проституткой, утверждает блогер Лена Миро

Припомнила обозревательница и участие Бузовой в проекте «Дом-2». Как указывает Лена Миро, там над будущей «звездой» смеялись «даже коллеги по притону». «Ольга совокуплялась на камеру. Устраивала истерики. Показывала свои интеллектуальные способности (постоянно тупила), да с таким успехом, что над ней ржали даже коллеги по притону — люди тоже, знаете ли, не очень умные», — пишет Миро.