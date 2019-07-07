Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

Ролик, который опубликовал Дмитрий в своем микроблоге, начинается с появления Ольги в темных очках и шляпе, которая тайно куда-то направляется. Следующий кадр показывает уже их вместе возле таблички с надписью «Мещанский ЗАГС».

На видео Дмитрий что-то говорит, но понять это невозможно, потому что ролик озвучен кавером композиции Владимира Высоцкого «Песня Кэрролла».

«Этот рассказ мы с загадки начнем — даже Алиса ответит едва ли: что остается от сказки потом, после того, как её рассказали?» — поется в песне.

Выбор произведения был неслучаен, поэтому Певцов не стал рассказывать, что же привело звездную пару в ЗАГС, и предложил подписчикам самим отгадать причину.