Вс, 7.07.2019
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  • Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

Модель Мария Лиман

ФОТО: Instagram

Ростовчанка опубликовала в сети новые откровенные снимки, сообщает Пятый канал.

Российская звезда Playboy ростовчанка 25-летняя Мария Лиман обратилась за помощью к подписчикам в Instagram. Девушка не смогла выбрать, какое фото ей опубликовать. В результате выложила два и спросила, что лучше. Отличаются снимки только позой.

На фотографии Мария позирует в коротенькой желтой водолазке, которая едва прикрывает грудь модели. «Какое фото вам больше нравится? Мне идет желтый цвет?» — спросила звезда Playboy у фолловеров.

Мария Лиман

ФОТО: Instagram

Поклонники восхитились внешностью модели и сказали, что ей все к лицу, юзеры написали Марии множество комплиментов. Однако некоторые подписчики назвали ростовчанку куклой:

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