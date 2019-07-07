Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

Российская звезда Playboy ростовчанка 25-летняя Мария Лиман обратилась за помощью к подписчикам в Instagram. Девушка не смогла выбрать, какое фото ей опубликовать. В результате выложила два и спросила, что лучше. Отличаются снимки только позой.

На фотографии Мария позирует в коротенькой желтой водолазке, которая едва прикрывает грудь модели. «Какое фото вам больше нравится? Мне идет желтый цвет?» — спросила звезда Playboy у фолловеров.

Мария Лиман ФОТО: Instagram