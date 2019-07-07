Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Принц Гарри и Меган Маркл, в нарушение монарших традиций, пригласили на церемонию только самых близких. Как отмечает Independent, на крещении, которое совершал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, присутствовало менее 25 человек.

На крестинах правнука из-за крайне плотного графика встреч и визитов не присутствовала королева Елизавета II.

Королевская семья Twitter

Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая. Герцог и герцогиня Суссекские разделили обязанности по уходу за новорожденным сыном — Меган кормит малыша грудью, а супруг меняет наследнику подгузники.