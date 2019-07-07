«Оказался в порочном круге»: вдова Марьянова рассказала о последнем дне мужа

Вдова известного советского и российского актера Дмитрия Марьянова стала гостьей шоу на федеральном канале, в эфире которого рассказала, как пережила смерть своего супруга. Уход из жизни артиста стал трагедией для всего мира российского кинематографа. Коллеги и близкие звезды не могли поверить, что такого веселого и яркого актера не стало. Его вдове Ксении Бик до сих пор тяжело вспоминать о том роковом дне, когда ее жизнь кардинально изменилась.

Как пишет Teleprogramma.pro, с первых дней совместной жизни женщине было тяжело смириться с тем, что ее супруг злоупотребляет алкоголем. Избавить своего возлюбленного от пагубного пристрастия Бик так и не смогла.

« Он пил каждый день. Дима оказался в закольцованном порочном круге, из которого не мог выбраться. <.> Незадолго до того, как попасть в больницу, он поехал на Алтай. Там его обманули с деньгами. Просто не заплатили за работу. После этого он сорвался », — поделилась Ксения.

В надежде вылечить своего избранника женщина обращалась не в одно медицинское учреждение. Однако процедуры не давали результатов. Последним шансом стала клиника «Феникс» — Бик повела туда Марьянова после того, как услышала множество положительных отзывов от друзей, но, как оказалось, и на них нельзя было положиться. По словам супруги актера, отчасти в его гибели виноваты врачи, которые упустили момент, когда звезде требовалась неотложная медицинская помощь.