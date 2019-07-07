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  • Стыд потеряла: в Сети обрушились на Седокову, лижущую лицо девушки

Стыд потеряла: в Сети обрушились на Седокову, лижущую лицо девушки
Видео!

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Фанаты певицы признались, что разочарованы «деградацией» артистки, пишет Пятый канал.

Известная российская певица, экс-участница «ВИА Гра» Анна Седокова в очередной раз попыталась шокировать своим поведением окружающих. На своей страничке в Instagram она опубликовала откровенное видео, которое пришлось по душе далеко не всем ее поклонникам. Многие признались, что буквально разочарованы «деградацией» артистки.

На опубликованном видео Анна Седокова, сидящая в наряде, практически полностью оголяющем ее грудь, лижет лицо девушки в маске кошки. «Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым. До вечера», — подписала публикацию певица.

Такое поведение певицы шокировало ее подписчиков в сети. Они написали сотни гневных комментариев. На комментарии хейтеров певица не ответила.

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