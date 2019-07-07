Стыд потеряла: в Сети обрушились на Седокову, лижущую лицо девушки

Известная российская певица, экс-участница «ВИА Гра» Анна Седокова в очередной раз попыталась шокировать своим поведением окружающих. На своей страничке в Instagram она опубликовала откровенное видео, которое пришлось по душе далеко не всем ее поклонникам. Многие признались, что буквально разочарованы «деградацией» артистки.

На опубликованном видео Анна Седокова, сидящая в наряде, практически полностью оголяющем ее грудь, лижет лицо девушки в маске кошки. «Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым. До вечера», — подписала публикацию певица.