Смотрите, президент Керсти Кальюлайд патриотично наслаждается Праздником песни и танца

Сегодня и завтра на Певческом поле пройдет Праздник песни и танца, куда придут тысячи патриотично настроенных эстонцев, сообщает Elu24. А сегодня состоялось грандиозное шествие, к которому присоединилась и президент Керсти Кальюлайд. Она облачилась в национальный костюм и вместе с другими участниками Праздника, прошагала от площади Вабадузе до Певческого поля, как обычный гражданин.