Сб, 6.07.2019
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Смотрите, президент Керсти Кальюлайд патриотично наслаждается Праздником песни и танца

Сегодня и завтра на Певческом поле пройдет Праздник песни и танца, куда придут тысячи патриотично настроенных эстонцев, сообщает Elu24. А сегодня состоялось грандиозное шествие, к которому присоединилась и президент Керсти Кальюлайд. Она облачилась в национальный костюм и вместе с другими участниками Праздника, прошагала от площади Вабадузе до Певческого поля, как обычный гражданин.

Она также заглянула в места общепита, посмотрела лотки с консервированными супами и прикупила мороженое, которое съела по пути на Певческое поле. Фотографии президент Эстонии опубликовала в своем Facebook.

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