Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли роскошную свадьбу в Италии

29-летняя телеведущая и 33-летний певец устроили романтический праздник. На семейное торжество Регина и Влад пригласили родных и друзей, пишет Cosmo.
Влюбленные официально стали мужем и женой еще в октябре прошлого года. Регина находилась на седьмом месяце беременности, поэтому они ограничились тем, что сходили в загс и устроили небольшой ужин для родных. Однако телеведущая не отказалась от своей мечты надеть белое платье и сыграть роскошную свадьбу.
Михаилу сейчас 7 месяцев, и его звездные родители решили, что время для большого праздника настало. Долгожданное событие произошло в Италии.
Регина и Влад выбрали для торжества красивое место. Они сыграли свадьбу в Сорренто на вилле Astor под звуки волн Средиземного моря. Тодоренко призналась, что очень любит эту страну: «Кто хочет встретить старость в Италии, тот я».
На звездную свадьбу съехались многочисленные друзья пары: Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Антон Лаврентьев, Ольга Лукьянова и другие. Для них устроили приветственный ужин в ресторане.
Для самой церемонии был объявлен дресс-код. Мужчинам рекомендовали деловой или классический стиль, дамам — наряды бежевых и белых оттенков, обязательный атрибут — шляпки.
В организации праздника чете помогала сестра жениха Алина. Она владеет агентством, специализирующемся на проведении праздников.
Регина выбрала платье в пол прямого кроя, украшенное бахромой. Влад пришел на церемонию в комбинированном костюме — черных брюках и белом пиджаке.
«Невероятно красивая свадьба любимого друга Влада и его прекрасной и не менее любимой Регины. Но пока только моя фотка… Остальное можно после 11 июля», — рассказала Ольга Лукьянова.
33-летняя Мария Ивакова накануне «рассекретила» свой роман с 31-летним Никитой Ефремовым. Звезда «Орла и решки» и сын Михаила Ефремова вместе прилетели на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию. Жених сообщил, что авиакомпания потеряла его чемодан с костюмом и прочими вещами. В день свадьбы Регина заявила о максимальном нервном напряжении.