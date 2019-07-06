Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли роскошную свадьбу в Италии

Влюбленные официально стали мужем и женой еще в октябре прошлого года. Регина находилась на седьмом месяце беременности, поэтому они ограничились тем, что сходили в загс и устроили небольшой ужин для родных. Однако телеведущая не отказалась от своей мечты надеть белое платье и сыграть роскошную свадьбу.

Михаилу сейчас 7 месяцев, и его звездные родители решили, что время для большого праздника настало. Долгожданное событие произошло в Италии.

Регина и Влад выбрали для торжества красивое место. Они сыграли свадьбу в Сорренто на вилле Astor под звуки волн Средиземного моря. Тодоренко призналась, что очень любит эту страну: «Кто хочет встретить старость в Италии, тот я».

На звездную свадьбу съехались многочисленные друзья пары: Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Антон Лаврентьев, Ольга Лукьянова и другие. Для них устроили приветственный ужин в ресторане.

Для самой церемонии был объявлен дресс-код. Мужчинам рекомендовали деловой или классический стиль, дамам — наряды бежевых и белых оттенков, обязательный атрибут — шляпки.

В организации праздника чете помогала сестра жениха Алина. Она владеет агентством, специализирующемся на проведении праздников.

Регина выбрала платье в пол прямого кроя, украшенное бахромой. Влад пришел на церемонию в комбинированном костюме — черных брюках и белом пиджаке.

«Невероятно красивая свадьба любимого друга Влада и его прекрасной и не менее любимой Регины. Но пока только моя фотка… Остальное можно после 11 июля», — рассказала Ольга Лукьянова.