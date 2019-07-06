Рэпер A$AP Rocky оставлен под стражей на две недели из-за драки: его концерты под угрозой срыва
Рэпер A$AP Rocky, как пишет Elu24, взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма.
В выпущенном пресс-релизе указано, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит шесть лет тюремного заключения.
A$AP был задержан 3 июля после выступления на хип-хоп фестивале, ради которого и приехал в Швецию. Уже отменены концерты в Норвегии и Польше, сегодня должно было состояться выступление в Ирландии, а 10 июля запланирован концерт рэпера в России. Адвокат артиста сообщил, что собирается обжаловать вынесенное решение суда.