Сб, 6.07.2019
Это невероятно! Вечеринка Sky Garden в Таллинне собрала всех сногосшибательных красоток СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Рэпер A$AP Rocky оставлен под стражей на две недели из-за драки: его концерты под угрозой срыва

Рэпер A$AP Rocky оставлен под стражей на две недели из-за драки: его концерты под угрозой срыва
Видео драки!

Американский рэпер A$AP Rocky

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images/Scanpix

Рэпер A$AP Rocky, как пишет Elu24, взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма. 

В выпущенном пресс-релизе указано, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит шесть лет тюремного заключения.

A$AP был задержан 3 июля после выступления на хип-хоп фестивале, ради которого и приехал в Швецию. Уже отменены концерты в Норвегии и Польше, сегодня должно было состояться выступление в Ирландии, а 10 июля запланирован концерт рэпера в России. Адвокат артиста сообщил, что собирается обжаловать вынесенное решение суда.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ