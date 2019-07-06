СМИ сообщили, что наследник арабского шейха умер от передозировки во время оргии в собственном пентхаусе

Обстоятельства смерти Халида пока остаются невыясненными: по данным The Sun, тело шейха нашли на полу ванной в его пентхаусе, вокруг лежали шприцы, а на руке был повязан галстук. Сообщается, что полиция обнаружила в доме тяжелые наркотики. Свидетели утверждают, что там прошла шумная вечеринка, на которой гости злоупотребляли запрещенными веществами и занимались сексом. Старший брат аль-Касими умер от передозировки героином в 1999 году в возрасте 24 лет, после чего Халид остался единственным сыном и наследником Султана.