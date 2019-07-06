Только для мужчин! Анна Семенович показала свои пышные формы в купальрике

На снимках артистка показала свою фигуру со всех сторон. Анна призналась, что многие мужчины просили ее принять участие в таких съемках и она не смогла им отказать.

«Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон… Мне вот интересно, мужчинам, которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?! Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда», — написала певица в Instagram.