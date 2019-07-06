Восемь ошибок в семи предложениях: Ксению Собчак высмеяли за безграмотность

37-летняя телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. После очередной записи в официальном аккаунте журналистки в Instagram ее раскритиковали за безграмотность, сообщает «Экспресс-газета».
Дело в том, что всего лишь в семи предложениях Ксения Анатольевна умудрилась сделать как минимум восемь орфографических и пунктуационных ошибок. На своеобразный «литературный стиль» Собчак обратил внимание Telegram-канал «Планерка».
Телеведущая решила похвастаться тем, что она стала совладелицей и партнером рекламного агентства June&July PR Agency. «Ждите новостей, а пока: мы вместе, мы рядом, и будем помогать русским дизайнерам покорять мир», — написала Собчак. Однако большинство пользователей Сети обратили внимание именно на ошибки.
«Легко определить, когда Ксения Собчак пишет свои посты сама. Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообще молчим», — указали авторы. Добавим, что на безграмотность Собчак обратили внимание даже ее поклонники. «Вот так посмотришь и подумаешь: зачем учиться в школе, вузе, напрягаться... если можно заниматься такой *** и жить припеваючи?» — задается вопросом один из подписчиков аккаунта телеведущей.