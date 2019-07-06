Восемь ошибок в семи предложениях: Ксению Собчак высмеяли за безграмотность

Дело в том, что всего лишь в семи предложениях Ксения Анатольевна умудрилась сделать как минимум восемь орфографических и пунктуационных ошибок. На своеобразный «литературный стиль» Собчак обратил внимание Telegram-канал «Планерка».

Телеведущая решила похвастаться тем, что она стала совладелицей и партнером рекламного агентства June&July PR Agency. «Ждите новостей, а пока: мы вместе, мы рядом, и будем помогать русским дизайнерам покорять мир», — написала Собчак. Однако большинство пользователей Сети обратили внимание именно на ошибки.

Безграмотный пост Ксении Собчак. ФОТО: Instagram