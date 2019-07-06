Стас Садальский рассказал о жутком происшествии на похоронах Нонны Мордюковой

Ровно 11 лет назад, 6 июля 2008 года, не стало великой советской и российской актрисы театра и кино Нонны Мордюковой. Как рассказал Стас Садальский, близко друживший с Нонной Викторовной, в последние годы она сильно болела, пишет «Экспресс-газета».
«Болела она в последние годы тяжело, слабела быстро и заметно для окружающих. Но прощалась с миром талантливо, как и жила. Мечтала о работе, ждала звонков от режиссеров, и стать свою царскую сохраняла до конца. Говорила: «На бабок с клюкой мне страсть как переходить не хочется. Ибо искусство, по моему глубочайшему, хоть и ненаучному убеждению — это торжество пола». Как она права... Пересмотрел недавно три фильма с ней — «Журавушку», «Молодые», «Русское поле»... Какие же там женские типажи! Мордюкова, Маркова, Ларионова, Хитяева, Чурсина. Сколько мощи, красоты, таланта в каждой из них!», — написал Садальский в своем Instagram.
Однако сильнее всего Стаса Садальского поразил странный случай на похоронах Мордюковой. Дело в том, что в какой-то момент лучшая подруга усопшей, актриса Римма Маркова бросила той в могилу свою фотографию.
«На похоронах Нонны лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь. Я тогда спросил: «Римма, ты дура?! Зачем?!». «Чтобы ей там не так скучно было», — грустно сказала она. Теперь им там вдвоем, наверное, веселее», — заключил Садальский.