Планируете поездку в город на Неве? ТОП-10 самых классных мест для отдыха в Петербурге

Санкт-Петербург не зря считается одним из красивейших городов планеты. Практически каждая улица оставляет в душе неизгладимое впечатление. Елена (сайт peterburzenka78.ru) пишет о прошлом и настоящем своего родного города. Она составила ТОП-10 самых классных мест для отдыха Северной российской столицы, посетить которые следует обязательно!
1. Крестовский остров
Тут потрясающий и огромный Приморский парк Победы с тенистыми аллеями и старыми деревьями. На оконечности острова расположены новый стадион, парк аттракционов, добавляющий свою «изюминку» к впечатлениям.
Если этого мало, то можно прогуляться к деревянной набережной и устроиться там на лежаке с видом на Финский залив и яхты.
Чудесный пейзажный старый парк с бывшими дворцовыми постройками авторства Росси. Часто здесь проводятся культурные мероприятия.
3. Парк 300-летия Петербурга
Сейчас добраться до него стало легко из любой точки города. Станция метро «Беговая» - проблемная, но все же рабочая, позволяет быстро доехать до этого парка.
Парк не очень старый, поэтому тени мало, что в жаркий день доставляет некоторый дискомфорт. Но! Здесь рядом пляж на берегу залива с видом на Лахта-центр и множество фонтанов.
4. Летний и Михайловский сады
Замечательные места для прогулок в центре. Можно совместить приятное с полезным – прогуляться и полюбоваться достопримечательностями. Единственный их недостаток – очень много народа.
5. Побережье Финского залива
Тут даже комментарии излишни. Сестрорецк, Зеленогорск, Солнечное – везде хорошо!
6. Любой старый парк Петербурга – Удельный, Сосновка, Екатерингоф, Шуваловский, парк Лесотехнической академии, Политехнического университета, Ржевский лесопарк, Пискаревский парк и др.
7. Ботанический сад на Петроградской стороне
То место, где хорошо и зимой, и летом. Зимой можно пойти в оранжерею, летом замечательно гулять на воздухе.
8. Суздальские озера в Озерках
Это действительно большие озера, которые дают ощущение, что ты находишься где-то далеко за городом, хотя ты в самом центре Петербурга.
9. Пляж Петропавловской крепости
Место, забитое туристами, но в том числе этим и притягивает – есть на кого посмотреть и себя показать. А красота какая! Стрелка Васильевского острова, набережные и сама Петропавловская крепость, мягкие волны, ветер и проплывающие мимо теплоходы и «метеоры», отличные рестораны.
10. Парк Пулковской обсерватории
Интересное место, в котором был не каждый петербуржец. Народа, как правило, мало. Старые строения, в том числе научного назначения. Атмосферно.