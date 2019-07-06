Планируете поездку в город на Неве? ТОП-10 самых классных мест для отдыха в Петербурге

1. Крестовский остров

Тут потрясающий и огромный Приморский парк Победы с тенистыми аллеями и старыми деревьями. На оконечности острова расположены новый стадион, парк аттракционов, добавляющий свою «изюминку» к впечатлениям.

Если этого мало, то можно прогуляться к деревянной набережной и устроиться там на лежаке с видом на Финский залив и яхты.

2. ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха)

Чудесный пейзажный старый парк с бывшими дворцовыми постройками авторства Росси. Часто здесь проводятся культурные мероприятия.

3. Парк 300-летия Петербурга

Сейчас добраться до него стало легко из любой точки города. Станция метро «Беговая» - проблемная, но все же рабочая, позволяет быстро доехать до этого парка.

Парк не очень старый, поэтому тени мало, что в жаркий день доставляет некоторый дискомфорт. Но! Здесь рядом пляж на берегу залива с видом на Лахта-центр и множество фонтанов.

4. Летний и Михайловский сады

Замечательные места для прогулок в центре. Можно совместить приятное с полезным – прогуляться и полюбоваться достопримечательностями. Единственный их недостаток – очень много народа.

5. Побережье Финского залива

Тут даже комментарии излишни. Сестрорецк, Зеленогорск, Солнечное – везде хорошо!

6. Любой старый парк Петербурга – Удельный, Сосновка, Екатерингоф, Шуваловский, парк Лесотехнической академии, Политехнического университета, Ржевский лесопарк, Пискаревский парк и др.

7. Ботанический сад на Петроградской стороне

То место, где хорошо и зимой, и летом. Зимой можно пойти в оранжерею, летом замечательно гулять на воздухе.

8. Суздальские озера в Озерках

Это действительно большие озера, которые дают ощущение, что ты находишься где-то далеко за городом, хотя ты в самом центре Петербурга.

9. Пляж Петропавловской крепости

Место, забитое туристами, но в том числе этим и притягивает – есть на кого посмотреть и себя показать. А красота какая! Стрелка Васильевского острова, набережные и сама Петропавловская крепость, мягкие волны, ветер и проплывающие мимо теплоходы и «метеоры», отличные рестораны.

10. Парк Пулковской обсерватории