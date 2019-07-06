А вы знали? Сколько нужно целоваться, чтобы похудеть

Снижают вес

Страстный поцелуй, длящийся дольше 20 секунд, сжигает 30 килокалорий. При поцелуях учащается сердцебиение и увеличивается выброс адреналина. Энергетический запас организма тратится быстрее, поэтому запускается расход глюкозы и жировой ткани. Обмен веществ улучшается, поэтому человек начинает быстрее худеть, даже без строгих диет, считают ученые.

Избавляют от стресса

Гормон стресса — кортизол — снижается. А гормон любви — окситоцин — повышается. Благодаря биохимическим реакциям, которые запускаются в организме при поцелуях, повышается стрессоустойчивость, а нервное напряжение уходит. Согласно исследованию, часто целующиеся люди меньше страдают бессонницей и депрессией.

Защищают от кариеса

Лучше целоваться сразу после еды. В целях профилактики кариеса и пародонтоза после еды стоматологи рекомендуют целоваться, чтобы нормализовать кислотность в полости рта. При поцелуе усиливается выработка слюны, которая позволяет удалить налет с зубов.

Спасают от инфаркта и инсульта

Сердце начинает биться быстрее, кровоток улучшается, риск перепадов давления снижается. У целующихся людей в кровь выбрасываются эпинефрил и норэпинефрин, которые заставляют сердце биться чаще. Кровоснабжение всех органов улучшается, за счет этого снижается артериальное давление, тренируются сердце и сосуды.

Тренируют легкие

Дыхание при поцелуях изменяется. Многие люди при недолгих поцелуях задерживают дыхание — это своеобразная гимнастика для легких. Поцелуи, длящиеся несколько минут, увеличивают глубину дыхания. Клетки получают больше кислорода.

Разглаживают морщины

«Французский поцелуй» задействует более 30 лицевых мышц. Пока мышцы работают, их клетки насыщаются кислородом, кровоснабжение улучшается, отмечают исследователи. Такая естественная гимнастика лица является профилактикой преждевременного старения и помогает разгладить уже существующие мелкие морщинки.

Улучшают работу мозга

У тех, кто часто целуется, ускоряются мыслительные процессы и улучшается память. Из-за повышенного пульса, как отмечает американский исследователь Янг Фишер, во время поцелуев в мозг поступает больше кислорода. Это способствует скорости работы мозга, запоминанию информации и повышению концентрации внимания. Тем, кто хочет выучить иностранный язык или запомнить все цифры из квартального отчета перед собранием на работе, нужно много и долго целоваться.

Повышают иммунитет