Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля: заговоры и обряды на деньги, любовь, удачу

Праздник Ивана Купалы пройдет в соответствии с традициями, передающимися из поколения в поколение. В это время энергетика пространства будет сильна, а значит, появится возможность влиять на собственное будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и воспользоваться проверенными методами по привлечению в жизнь материального благополучия, удачи и любви.

Заговоры и обряды на любовь

Привлечению любви в праздник Ивана Купалы в прежние времена уделяли пристальное внимание, ведь в этот день молодые девушки могли узнать об истинных чувствах своих избранников благодаря гаданиям. Есть несколько проверенных способов обрести счастье в личной жизни, которые можно использовать в этот день.

1. На Ивана Купалу нужно сплести венок, который надевают на голову суженого, мысленно признаваясь ему в любви. Во время его плетения произносят следующий заговор: «Силу трав на личное счастье направляю, взаимные чувства усиливаю. Как венок на голове любимого окажется, так и любовь наша крепче будет».

2. Влюбленные, желающие соединить свои судьбы воедино, отважно прыгают через костер, взявшись за руки. По поверьям, пары, сумевшие не расцепить рук, будут счастливы в браке.

3. Привлечь в жизнь любовь поможет заговор, который девушка прочтет перед сном: «Суженый мой, приходи ко мне, покажись, не таись. Во сне приходи, на меня полюбуйся, себя дай узнать».

После пробуждения важно вспомнить сон или эмоции. Если они были положительными, то встреча с суженым уже не за горами.

Привлечение денег на Ивану Купалу

Обрести материальное благополучие и избавиться от финансовых трудностей можно при помощи заговоров и ритуалов. Каждый из способов поможет достичь желаемого, если в помыслах человека не будет жажды корыстной наживы.

1. В ночь с 6 на 7 июля под подушку складывают все деньги из кошелька или банковские карты, но не кредитные. Их накрывают руками и произносят: «День вечера мудренее. Ночью честные деньги по рукам не ходят. Утро придет, деньги в оборот пойдут, в дело вложатся, на двое помножатся».

С утра после пробуждения деньги складывают обратно в кошелек. Первой покупкой должна быть действительно необходимая вещь, и тогда денежная удача не отвернется целый год.

2. Несколько монет сжимают в руках, а рядом ставят горшочек с землей, немного чистой воды и семечко. На деньги наговаривают: «Что посеешь то и пожнешь. Сею деньги, деньги и снимаю, на урожай не жалуюсь».

Монеты закапывают в землю, сверху сажают семечко и поливают водой. Как только побег покажется, деньги пойдут в руки.

3. Заговор на финансовое благополучие произносят после того, как умоются трижды: «Деньги каждому нужны и мне пригодятся. В день праздника монеты звонкие ко мне дорогу найдут, кошелек наполнят да мечту исполнить помогут».

В кошелек обязательно кладут монеты, чтобы их звон привлек денежное благополучие.

Обряды на удачу с 6 на 7 июля

Заговоры на удачу пользуются популярностью. В день праздника они обретают особую силу, помогая людям притягивать в жизнь везение мгновенно.

1. Заговор на удачу читают в 12 ночи, на стыке 6 и 7 числа: «Удачу привлекаю, беды прогоняю. Не стоять на моем пути проблемам, не мешать никому мне счастья достичь. Как скажу, так и будет, удача про меня не забудет».

2. Привлечь удачу поможет избавление от лишнего хлама. В день Ивана Купалы нужно выбросить из дома поломанные и пришедшие в негодность вещи, что освободить место положительной энергетике. Каждую выбрасываемую вещь сопровождают заговором: «Мне служила, долг свой исполнила, место для нового освободила, своим уходом удачу в дом впустила».