Красотки, чистите перышки! Одним холостым миллиардером стало больше

Сообщается, что глава компании передаст своей бывшей жене 19,7 миллиона акций интернет-магазина. Официальный разрыв супружеских отношений задокументировал судья в округе Кинг штата Вашингтон.
Стоимость пакета акций, который получит бывшая супруга главы Amazon, оценивается в $38,3 миллиарда, что даст ей право занять 22-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Блумберг.
После развода с Джеффом Безосом Маккензи получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив экс-супругу остальные 75%. Известно, что половину своего состояния она собирается отдать на благотворительность.