Сб, 6.07.2019
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  • Красотки, чистите перышки! Одним холостым миллиардером стало больше

Красотки, чистите перышки! Одним холостым миллиардером стало больше

Джефф и МакКензи Безос на прошлогодней вечеринке Vanity Fair.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/Reuters/Scanpix

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся со своей супругой, сообщает Лайф.

Сообщается, что глава компании передаст своей бывшей жене 19,7 миллиона акций интернет-магазина. Официальный разрыв супружеских отношений задокументировал судья в округе Кинг штата Вашингтон.

Стоимость пакета акций, который получит бывшая супруга главы Amazon, оценивается в $38,3 миллиарда, что даст ей право занять 22-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Блумберг.

После развода с Джеффом Безосом Маккензи получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив экс-супругу остальные 75%. Известно, что половину своего состояния она собирается отдать на благотворительность.

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