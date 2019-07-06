Красотки, чистите перышки! Одним холостым миллиардером стало больше

Стоимость пакета акций, который получит бывшая супруга главы Amazon, оценивается в $38,3 миллиарда, что даст ей право занять 22-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Блумберг.

После развода с Джеффом Безосом Маккензи получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив экс-супругу остальные 75%. Известно, что половину своего состояния она собирается отдать на благотворительность.