Наваляет сопернику? Тилль Линдеманн приревновал Лободу и прилетел в Киев на разборки

И все потому, что недавно Лобода опубликовала ряд снимков, где она находится в компании с артистом балета Константином Гордиенко. Мужчина стал участником нового клипа, съемки которого уже начались. На одном из фото звезда даже целует его в щеку. Однако уже на следующий день украинский певец Потап опубликовал фото с Тиллем Линдеманном, сделанное в украинской столице. Подписчики знаменитостей предположили, что Линдеманн прибыл в Киев «на разборки» из-за Лободы.