Сб, 6.07.2019
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  • Наваляет сопернику? Тилль Линдеманн приревновал Лободу и прилетел в Киев на разборки

Наваляет сопернику? Тилль Линдеманн приревновал Лободу и прилетел в Киев на разборки

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

ФОТО: Соцсети

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн приревновал Светлану Лободу к танцору, пишет Topnews  со ссылкой на Paparazzi.

И все потому, что недавно Лобода опубликовала ряд снимков, где она находится в компании с артистом балета Константином Гордиенко. Мужчина стал участником нового клипа, съемки которого уже начались. На одном из фото звезда даже целует его в щеку. Однако уже на следующий день украинский певец Потап опубликовал фото с Тиллем Линдеманном, сделанное в украинской столице. Подписчики знаменитостей предположили, что Линдеманн прибыл в Киев «на разборки» из-за Лободы.

Потап и Тилль Линдеманн

ФОТО: Instagram

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