Михалкова из «Уральских пельменей» зарабатывает больше Петросяна: подсчитаны заработки юмористов в России

Как пишут журналисты «Комсомольской правды», выступление артиста на корпоративе будет стоит более 3,5 миллионов рублей или 50 000 евро.

Гонорар за выступление Александра Реввы равен 30 000 евро, а звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выступит перед гостями на частной вечеринке за 12 000 евро.

Евгений Петросян выйдет на сцену на корпоративе за 10 000 евро, а артисты из «Кривого зеркала» – 3 000-5 000 евро.

Весь коллектив «Уральские пельмени» может выступить на корпоративе за вознаграждение от 20 000 до 30 000 евро. Некоторые участники шоу готовы работать по бартеру.

В свою очередь, звезды шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян получают за корпоратив 25 000 евро.