Михалкова из «Уральских пельменей» зарабатывает больше Петросяна: подсчитаны заработки юмористов в России

Известный телеведущий и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин оказался самым дорогим юмористом.
Как пишут журналисты «Комсомольской правды», выступление артиста на корпоративе будет стоит более 3,5 миллионов рублей или 50 000 евро.
Гонорар за выступление Александра Реввы равен 30 000 евро, а звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выступит перед гостями на частной вечеринке за 12 000 евро.
Евгений Петросян выйдет на сцену на корпоративе за 10 000 евро, а артисты из «Кривого зеркала» – 3 000-5 000 евро.
Весь коллектив «Уральские пельмени» может выступить на корпоративе за вознаграждение от 20 000 до 30 000 евро. Некоторые участники шоу готовы работать по бартеру.
В свою очередь, звезды шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян получают за корпоратив 25 000 евро.