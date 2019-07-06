Сб, 6.07.2019
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  • Глаз не отвести! В клубе Prive выбрали самую красивую мисс и миссис Эстонии

Глаз не отвести! В клубе Prive выбрали самую красивую мисс и миссис Эстонии

5 июля в клубе PRIVÉ прошел конкурс красоты Young Lady&Lady of Estonia 2019. Девять великолепных финалисток от 18 до 45 лет сражались за главные титулы и короны. Также на странице агентства Angel Models Agency было открыто голосование за титул любимицы публики. 

Конкурс уникален тем, что это микс двух категорий - мисс и миссис. Красотки порадовали великолепныыми выходами в вечерних платьях и бикини, познакомили со своими талантами, словом, очаровывали публику и жюри. Ведущими вечера стали зажигательный Эдгар Гергель и обворожительная Ангелина Миссуро. 

А короны красоты достались двум прелестницам. Титул Young Lady of Estonia 2019 получила Илона Янсон, а Lady of Estonia 2019 стала Алина Коркиайнен. Поздравляем победительниц!

Смотрите нашу блистательную галерею!

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