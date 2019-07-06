Гороскоп на 6 июля. Раки, побудьте в одиночестве, а Рыбам надо пересмотреть жизненные приоритеты

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019 года, говорит, что день подходит для общения и приобретения новых знаний. Обязательно найдите время для своей семьи, им необходимо ваше внимание. Не слишком важно, чем вы будете заниматься, главное - сделать все, чтобы каждому было комфортно и интересно. Возможны приятные известия, пишет «Сегодня».
Овен
Ваши планы могут быть нарушены по вашей же оплошности. Старайтесь ничего не забывать и все делать в срок, тогда вам не придется возвращаться за забытой или потерянной вещью.
Телец
Пригласите друзей в гости, и тогда вам не придется скучать в этот день. Сообща можно и гору свернуть, а не только решить возникшую перед вами незначительную проблему.
Близнецы
Прошлое не переделать, а вот успехи будущего зависят от вас уже сейчас. Не зацикливайтесь на своих неудачах. Лучше посвятите время подаркам для близких людей – они будут благодарны.
Рак
Старайтесь избегать компаний, где присутствуют люди, которые вас утомляют. Лучше провести день в одиночестве, чем отбиваться от навязчивых собеседников, убежденных в своей правоте.
Лев
Займитесь благоустройством своего жилья. Если в доме уютно, то туда всегда хочется возвращаться даже после самого трудного дня. Как насчет покупки пары горшков с цветами?
Дева
Перемещения в этот день нежелательны. Проявите осторожность, находясь в дороге, а лучше вообще не садиться за руль. Берегите желудок и не злоупотребляйте жирным и жареным.
Весы
Постарайтесь заняться обновлением своего жилища. Перестановка или смена интерьера повлияет благотворно на ваше настроение. Но вот серьезной и грязной работой заниматься не стоит.
Скорпион
Будьте аккуратны с бытовой техникой, она может сбоить или же вообще сломаться. День стоит посвятить развлекательным мероприятиям, чтобы зарядиться энергией на всю неделю.
Стрелец
Прислушайтесь к себе и поступайте так, как подсказывает внутренний голос, а не умные советы окружающих. У каждого свое мнение, и не факт, что вам подойдет чужое решение, как жить.
Козерог
Если не хотите, чтобы сегодняшняя незначительная размолвка переросла в ссору века, постарайтесь все свести к шутке. Может напомнить о себе запущенная хроническая болезнь.
Водолей
Вам лучше провести этот день в уединении или, в крайнем случае, тет-а-тет с любимым человеком. Ужин при свечах и разговор по душам – это именно то, что вам нужно.
Рыбы
Если хотите, чтобы что-то изменилось в вашем окружении – начните с себя. Пересмотрите свои жизненные приоритеты. А предъявляя кому-то требования, сначала выполните их сами.