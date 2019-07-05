Сексуальность превыше всего: Мелания Трамп пришла на парад в честь Дня независимости, забыв про нижнее белье
Первая леди США вместе с супругом Дональдом Трампом посетила праздничное мероприятие, выбрав интересный наряд, пишет Лайф.
Мелания появилась у мемориала Линкольну в центре Вашингтона в белом платье с разноцветными полосками и туфлями на шпильке, пишет Yahoo. И хотя супруга президента по праву может претендовать на звание «икона стиля», она тоже совершает ошибки.
Мелания, похоже, решила отметить не только День независимости страны, но и день независимости от нижнего белья. Тонкая ткань платья плотно облегала бюст первой леди, показывая ее промах. Но Трамп это ничуть не смутило, и она держалась с достоинством и улыбкой.
Любуемся первой леди США!