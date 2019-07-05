«Алкоголичка» рулит: клип Реввы с Галустяном бьет все рекорды популярности
Только за несколько минут с момента публикации ролик набрал более 20 тысяч просмотров, пишет Пятый канал.
Известный российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал ожидаемый поклонниками клип на новый сингл под названием «Алкоголичка». Только за несколько минут с появления ролика на YouTube его посмотрели более 20 тысяч раз.
В самой композиции речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем. Эта же тема продолжается и в клипе. Согласно сюжету, компании из абсолютно разных социальных слоев общества сначала устраивают конфликт из-за удачного места отдыха рядом с водоемом, но затем дело внезапно заканчивается совместным пикником. Одну из главных ролей исполнил Александр Ревва. Также в съемках принял участие Михаил Галустян.