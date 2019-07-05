Пт, 5.07.2019
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«Это невозможно!»: Соцсети смущены афроамериканской русалочкой Ариэль

Мультяшная Русалочка и новая.

ФОТО: Скриншот с youTube

Вчера стало известно, что Русалочку Ариэль в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса, сообщает РИА Новости.

Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. Об этом студия объявила на своей странице в Twitter.

Нестандартный выбор режиссера Роба Маршалла вызвал массовое недовольство в соцсетях всего мира. Мнение большинства — темнокожая певица Хэлли Бэйли не может сыграть русалочку. В соцсетях многие указывают, что «настоящая» Ариэль в мультфильме была рыжеволосой и бледнолицей.

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