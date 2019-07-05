На Украине парень облил бензином и поджег свою невесту на глазах у прохожих

Но в это сложно поверить, взглянув на соцсети Дарьи. Девушка была просто без ума от своего бойфренда. «Я готова любить его каждую частичку и дарить ему счастье, как он дарит мне каждый день», — писала она. Совместные фотографии, счастливые лица. По словам Дарьи, за год отношений они почти каждый день проводили вместе. Парень казался просто идеальным: постоянно дарил цветы и делал дорогие подарки, спуская на любимую всё до копейки. «Каждую ночь прижимается так, что и дышать невозможно. Впервые замуж позвал на второй день знакомства. А всерьез попросил мою руку у родителей через пару месяцев отношений со всеми почестями», - рассказывала Дарья.

Однако появилась информация, что ссора вспыхнула из-за ревности. По словам подруг Дарьи, парень жутко ее ревновал и контролировал каждый шаг, не отпуская даже на маникюр. И сама девушка отмечала бурный характер их отношений: «Если скандалим, так половину квартиры рушим, миримся — вторая половина страдает». Сам Виталий на суде плакал, просил прощения, но отрицал вину, утверждая, что просто хотел ее проучить. На него завели дело по статье «Покушение на убийство». «Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым укрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал тушить», - говорит парень.