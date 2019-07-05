Что будет с нашим телом, если есть мед каждый день?

Мед – продукт богатый микро питательными элементами и одна из самых полезнейших сладостей. Но что будет с организмом человека, употребляя мед ежедневно? Zen.yandex.ru предлагает разобраться.
Мед известен человечеству ооочень давно, и ни для кого не секрет, что он отлично подходит в употребление как в виде лекарства, так и в виде десерта. Мед не рекомендуют принимать тем, у кого аллергия, беременным и кормящим. Даже диабетикам мед разрешен, но в небольшом количестве. Но что будет если есть мед каждый день?
1. Снижение кровяное давления
Из-за большого количества глюкозы в меде наш мозг улавливает сигнал в гипоталамусе, наше удовольствие возрастает, после чего активизируется парасимпатическая нервная система, что приводит к ее расслаблению и снижению давления.
2. Мед снижает «плохой» холестерин
Все вы знаете, что повышение холестерина ведет к образованию бляшек в сосудах организма. Мед содержит в себе аскорбиновую кислоту, ионы калия, натрия, магния и железа, которые усиливают кровообращение, повышает тонус сердца и, естественно, снижают холестерин.
3. Помогает избавиться от кашля
Мед - отличный способ профилактическим путем подавить начинающийся кашель. Обволакивающие свойства меда помогают избавиться от боли в горле или першении.
4. Антибактерицидные свойства
Мед обладает антибактерицидными и противовоспалительными свойствами. Например, во время Второй мировой войны мед служил мазью для ран. Принимая ложку меда с утра перед едой, вы можете улучшить состояние слизистой своего желудка и кишечника.
5. Память и общее ощущение
Учеными был проведен эксперимент: три группы крыс посадили на медовую диету, других на сахарозу, а третьих оставили без сладенького. В итоге крысы, в рацион которых входил мед, были более активные на протяжении всего времени и лучше запоминали пространство. Для человека это срабатывает тоже: мед, помимо улучшения памяти, еще и снижает волнение, действуя как легкое успокоительное.
6. Красивая кожа
Медовый пилинг - отличный способ подтянуть кожу и сделать ее более гладкой. Мед проникает в раскрытые поры кожи и питает ее, выводя при этом вредные вещества из организма, работая как своего рода губка.