Что будет с нашим телом, если есть мед каждый день?

Мед известен человечеству ооочень давно, и ни для кого не секрет, что он отлично подходит в употребление как в виде лекарства, так и в виде десерта. Мед не рекомендуют принимать тем, у кого аллергия, беременным и кормящим. Даже диабетикам мед разрешен, но в небольшом количестве. Но что будет если есть мед каждый день?

1. Снижение кровяное давления

Из-за большого количества глюкозы в меде наш мозг улавливает сигнал в гипоталамусе, наше удовольствие возрастает, после чего активизируется парасимпатическая нервная система, что приводит к ее расслаблению и снижению давления.

2. Мед снижает «плохой» холестерин

Все вы знаете, что повышение холестерина ведет к образованию бляшек в сосудах организма. Мед содержит в себе аскорбиновую кислоту, ионы калия, натрия, магния и железа, которые усиливают кровообращение, повышает тонус сердца и, естественно, снижают холестерин.

3. Помогает избавиться от кашля

Мед - отличный способ профилактическим путем подавить начинающийся кашель. Обволакивающие свойства меда помогают избавиться от боли в горле или першении.

4. Антибактерицидные свойства

Мед обладает антибактерицидными и противовоспалительными свойствами. Например, во время Второй мировой войны мед служил мазью для ран. Принимая ложку меда с утра перед едой, вы можете улучшить состояние слизистой своего желудка и кишечника.

5. Память и общее ощущение

Учеными был проведен эксперимент: три группы крыс посадили на медовую диету, других на сахарозу, а третьих оставили без сладенького. В итоге крысы, в рацион которых входил мед, были более активные на протяжении всего времени и лучше запоминали пространство. Для человека это срабатывает тоже: мед, помимо улучшения памяти, еще и снижает волнение, действуя как легкое успокоительное.

6. Красивая кожа