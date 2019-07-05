Видео: миллиардер с семьей погиб при крушении вертолета

По данным американских властей, инцидент произошёл рано утром 4 июля. Вертолет рухнул в Атлантический океан около самого северного острова Багамских островов. Это произошло вскоре после взлета.

Всего на борту находилось семь человек, никто из них не спасся. Друзья опознали одного из погибших как Клайна. Он погиб накануне своего 62-го дня рождения. Личности остальных пока не установлены, по данным СМИ, большинство из них — члены семьи миллиардера.

Согласно данным журнала Forbes, состояние Клайна на момент его гибели составляло около $1,8 млрд, он разбогател в начале 2000-х.