Интернет-хит! Пожилая эстонка заразила Facebook смехотерапией

Пенсионерка Кайа опубликовала видео во вторник. В минутном ролике она пробует на себе смехотерапию, о которой услышала в передаче «Prillitoos» на телеканате ETV.

За несколько дней видео стало вирусным — 42 тысячи просмотров и число продолжает расти. Впечатляет также количество комментариев и репостов.

В ролике Кайа рассказывает, как нужно правильно заниматься смехотерапией. При этом, не важно, будет ли ваш смех искусственным, или вы будете смеяться от души.

К слову, популярность видео очень воодушевляет саму Кайю. «Ну, это же отлично, если я смогла заразить вас смехом... Но это правильно, стоит так делать, чтобы стать здоровее и моложе», - сказала она.

К слову, исследования действительно доказывают, что что смех улучшает состояние здоровья и создает медитативное состояние. По словам следователей, смех снижает ущерб, наносимый гормонами стресса.