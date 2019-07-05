Пт, 5.07.2019
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Интернет-хит! Пожилая эстонка заразила Facebook смехотерапией

Viljandi vanaproua Kaia teeb naeruteraapiat.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki videost

Проживающая в финском городе Хямеэлинн уроженка Вильянди Кайа опубликовала в Facebook видео, которое мгновенно разлетелось по Сети — его просмотрело уже почти 50 тысяч человек. 

Пенсионерка Кайа опубликовала видео во вторник. В минутном ролике она пробует на себе смехотерапию, о которой услышала в передаче «Prillitoos» на телеканате ETV. 

За несколько дней видео стало вирусным — 42 тысячи просмотров и число продолжает расти. Впечатляет также количество комментариев и репостов. 

В ролике Кайа рассказывает, как нужно правильно заниматься смехотерапией. При этом, не важно, будет ли ваш смех искусственным, или вы будете смеяться от души. 

К слову, популярность видео очень воодушевляет саму Кайю. «Ну, это же отлично, если я смогла заразить вас смехом... Но это правильно, стоит так делать, чтобы стать здоровее и моложе», - сказала она. 

К слову, исследования действительно доказывают, что что смех улучшает состояние здоровья и создает медитативное состояние. По словам следователей, смех снижает ущерб, наносимый гормонами стресса.

Посмотри видео!

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