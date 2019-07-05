Забег в чем мать родила. Смотрите самые пикантные моменты музыкального фестиваля в датском Роскилле

У этого фестиваля, входящего в пятерку крупнейших европейских летних опен-эйров нет строгих правил и фестивальных законов. Скорее, наоборот. Начать можно хотя бы с того, что устраивает Roskilde некоммерческая организация, и все вырученные деньги идут на благотворительность — поддержку музыки, искусства, культуры.

Nude Run — фишка датского музыкального оупен-эйра. Победителей всегда двое — мужчина и женщина. С 1998 года в программу входит голый забег. Полностью обнаженные участники бегут вокруг кемпинга площадью 80 гектаров, преодолевают препятствие – небольшой пруд, а победители в мужской и женской группе получают билеты на следующий Roskilde.

Roskilde отличается и тем, что проводится 8 дней: основная часть длится четыредня, как и на других фестах, но разогревать свою публику — а это более 100 тысяч человек ежегодно — организаторы начинают загодя. Кемпинг открывается в воскресенье, то есть за четыре дня до старта: народ буквально атакует территорию фестиваля, приехавшие на открытие, как правило, не находят места для палатки. Тех, кто приехал заблаговременно, развлекают молодые датские исполнители.