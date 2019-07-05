Забег в чем мать родила. Смотрите самые пикантные моменты музыкального фестиваля в датском Роскилле

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У этого фестиваля, входящего в пятерку крупнейших европейских летних опен-эйров нет строгих правил и фестивальных законов. Скорее, наоборот. Начать можно хотя бы с того, что устраивает Roskilde некоммерческая организация, и все вырученные деньги идут на благотворительность — поддержку музыки, искусства, культуры.
Roskilde отличается и тем, что проводится 8 дней: основная часть длится четыредня, как и на других фестах, но разогревать свою публику — а это более 100 тысяч человек ежегодно — организаторы начинают загодя. Кемпинг открывается в воскресенье, то есть за четыре дня до старта: народ буквально атакует территорию фестиваля, приехавшие на открытие, как правило, не находят места для палатки. Тех, кто приехал заблаговременно, развлекают молодые датские исполнители.