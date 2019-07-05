Это конец! 3 октября в Землю врежется астероид весом 2700 мегатонн
Как сообщает NASA, существует новая угроза человечеству, которая может обернуться катастрофой космического масштаба. Прямо в эти минуты навстречу нашей планете на бешеной скорости мчится гигантский астероид, пишет Elu24. Ученые узнали о нем еще в 2007 году, но тогда они не предполагали, что он изменит траекторию. Новые расчеты показали: огромный астероид длиной 340 метров поменял направление и стремительно направляется к Земле.
Столкновение, уверяют астрономы, неизбежно и произойдет уже 3 октября, а последствия будут разрушительными. Специалисты уже разрабатывают несколько сценариев, чтобы избежать этой роковой встречи.
Мощность взрыва при столкновении будет сопоставима примерно с 20 тысячами одновременно взорванных ядерных бомб (300-400 мегатонн в тротиловом эквиваленте). В радиусе 6 тысяч километров все живое будут сожжено мгновенно, сообщает pronedra.ru.
Ученые предупреждают, что из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров. И это оптимистичный сценарий, потому что есть вероятность, что кому-то удастся выжить. Сейчас исследователи заняты созданием математической модели грядущего Армагеддона и выяснением примерного процента выживших, после удара 2007 FT3 в Землю Многое будет зависеть от точки падения астероида. Тунгусский метеорит не уничтожил всю Центральную Сибирь только потому, что взорвался в воздухе на высоте 80 км. Если бы он все-таки ударил в Землю, люди узнали бы что такое глобальная катастрофа еще 109 лет назад. Астероид, который врежется в Землю осенью, намного опасней.
Астрофизики сообщили, если в текущем году астероид не упадет на Землю, тогда спустя пять лет он снова приблизится на расстояние вытянутой руки от нашей планеты. И возможными датами столкновения астероида с Голубой планетой называют 3 октября 2025 года и 2 октября 2029 года. Ждем!