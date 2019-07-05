Это конец! 3 октября в Землю врежется астероид весом 2700 мегатонн

Ученые предупреждают, что из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров. И это оптимистичный сценарий, потому что есть вероятность, что кому-то удастся выжить. Сейчас исследователи заняты созданием математической модели грядущего Армагеддона и выяснением примерного процента выживших, после удара 2007 FT3 в Землю Многое будет зависеть от точки падения астероида. Тунгусский метеорит не уничтожил всю Центральную Сибирь только потому, что взорвался в воздухе на высоте 80 км. Если бы он все-таки ударил в Землю, люди узнали бы что такое глобальная катастрофа еще 109 лет назад. Астероид, который врежется в Землю осенью, намного опасней.