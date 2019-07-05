Ты невыносим: как знаки Зодиака выражают ненависть?

Овны являются прекрасными организаторами. Хотя со стороны может казаться, что они плывут по течению, скорее всего, они сами выбрали для себя движение именно в эту сторону. Овен ненавидит, когда кто-то нарушает его планы или – еще хуже – стремится составлять их за него. Кроме того, Барашка откровенно раздражает чужая навязчивость и неорганизованность. Вам стоит насторожиться и быть осторожнее, услышав, что он сам даст вам знать, когда сможет увидеться или что-то сделать. Овны ненавидят, когда нарушают их планы.

Больше всего Телец ценит верность, и, соответственно, больше всего ненавидит предательство. Тут и гадать не нужно, испытывает ли представитель этого земного знака ненависть по отношению к вашей персоне. Просто разок обманите его доверие – и мгновенно получите ответ на свой вопрос.

Близнецы терпеть не могут, когда кто-то пытается их затмить или каким-либо образом унизить. Также их откровенно раздражают длинные рассказы и неспешность собеседника. Ведь им и самим есть, что поведать этому миру, и, по их мнению, окружающие должны молниеносно и с благодарностью реагировать на все их проявления. Близнецы ненавидят, когда их унижают.

Раки не выносят показную роскошь и любого рода хвастовство. Также представителей водной стихии как минимум раздражает, когда кто-то заставляет их спешить и постоянно обращается с просьбами. Проявите хоть одно из описанных качеств – и сразу впадете в немилость у Рака.

Львы ненавидят откровенную ложь, которую чувствуют очень тонко, и ситуации, в которых их пытаются выставить глупцами, каким-либо образом усомнившись в их достоинствах. Сюда же относится неумение других смеяться над их шутками, жадность, жалобы на различные мелкие проблемы и прикосновения людей, с которыми Львов не связывают близкие отношения.

Девы не прощают неаккуратности – как себе, так и окружающим. Особенно педантичные посланники Меркурия могут вовсе перестать общаться с человеком только потому, что он неряха. По глубокому убеждению представителей этого знака, грязная обувь, одежда или квартира – признак столь же грязной души. Если заметили в Деве неприятную перемену отношения к вам, посмотрите по сторонам и на свой внешний вид: все ли в порядке?

Весы терпеть не могут, когда на них давят, торопят, заставляют принять решение, когда они еще не готовы. Также их выводит из себя любая грубость и жесткие высказывания, даже не в его адрес. Если представитель этого знака Воздуха стал раздражительным и отстраненным, вероятно, вы спровоцировали ненавистные отклики в его сердце.