Какой кошмар! В московском ТЦ треснул и течет крупнейший в Европе аквариум

Самый большой в Европе аквариум течет в ТЦ "Авиапарк". Вода сочится на высоте нескольких метров. В пресс-службе торгового центра заявили, что в аквариуме проводились плановые работы. Протечка связана с заменой герметических швов на кольцах, которые соединяют стеклянные элементы конструкции. Эта процедура проводится каждый год, и требуется некоторое время для притирки материалов, во время которой возможны подтекания, сообщает телеканал 360.
В московском торговом центре «Авиапарк» появилась протечка в самом большом в Европе аквариуме. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что первоначально сотрудники ТЦ просто оградили территорию вокруг гигантского аквариума и подставили ведра со стороны места протечки.
Однако из-за того, что поломка резервуара произошла в верхних уровнях аквариума, устранить аварию быстро не получилось.