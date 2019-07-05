Какой кошмар! В московском ТЦ треснул и течет крупнейший в Европе аквариум

В московском торговом центре «Авиапарк» появилась протечка в самом большом в Европе аквариуме. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что первоначально сотрудники ТЦ просто оградили территорию вокруг гигантского аквариума и подставили ведра со стороны места протечки.

Однако из-за того, что поломка резервуара произошла в верхних уровнях аквариума, устранить аварию быстро не получилось.